В Родниках начали давать квартиры в доме для переселенцев из аварийного жилья

Ключи от квартир получат 94 жителя первого Рабочего поселка районного центра.В достроенном в Родниках доме для переселенцев из аварийного жилья началось распределение квартир, сообщило правительства Ивановской области.
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