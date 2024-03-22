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В Родниках начали давать квартиры в доме для переселенцев из аварийного жилья

В Родниках начали давать квартиры в доме для переселенцев из аварийного жилья

Ключи от квартир получат 94 жителя первого Рабочего поселка районного центра.В достроенном в Родниках доме для переселенцев из аварийного жилья началось распределение квартир, сообщило правительства Ивановской области.

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