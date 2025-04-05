В Госдуме призвали США представить Овечкина к государственной награде

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что в США могли бы представить форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к государственной награде.
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