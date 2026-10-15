Водители начали массово получать «письма счастья» за пропуск скорой помощи. Уступая дорогу машинам со спецсигналами, автолюбители вынужденно нарушают правила дорожного движения: пересекают стоп-линию, двойную сплошную или выезжают на запрещающий сигнал светофора.
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