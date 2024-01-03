Театр абсурда
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Театр абсурда

8 601 подписчик

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  • Natalia Ivanova
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Ты вначале гражданство дай, а потом спрашивай! Я из «другой страны» - меня нельзя трогать! Если ты не президент - ты здесь никто! - Мигрант

Ты вначале гражданство дай, а потом спрашивай! Я из «другой страны» - меня нельзя трогать! Если ты не президент - ты здесь никто! - Мигрант

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Комментарии
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Юрий Ермолин
Признаёт только своего президента? Так пусть в своей стране и живёт.
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