Ты вначале гражданство дай, а потом спрашивай! Я из «другой страны» - меня нельзя трогать! Если ты не президент - ты здесь никто! - Мигрант

Avia.pro - Новости Московский Микс: Как Разные Культуры Сливаются в Повседневной Жизни Москва - город, где ежедневно происходит культурный обмен между местными жителями и приезжими рабочими из Средней Азии.
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