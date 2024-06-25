ЦБ подталкивает финансовые группы к продажам ПДС

Перед негосударственными пенсионными фондами (НПФ) стоит задача по активному привлечению средств населения в запущенную в этом году программу долгосрочных сбережений (ПДС), отмечают аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) в своем обзоре «НПФ: развитие вопреки» (с ним ознакомились Frank Media).