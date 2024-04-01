Популярный актер появился на публике с обритой налысо головой

Английский актер Николас Холт появился на публике с новой стрижкой. Отмечается, что 34-летний артист пришел с сыном на баскетбольный матч команд «Атланта Хокс» и «Милуоки Бакс», который проходил на стадионе State Farm Arena в Атланте, США.
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