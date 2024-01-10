Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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НОВЫЙ ВИТОК . Совсем обнаглели? Президент Казахстана заявил, что будет следовать санкциям Запада против России и дальше

НОВЫЙ ВИТОК . Совсем обнаглели? Президент Казахстана заявил, что будет следовать санкциям Запада против России и дальше

Удивлены, что они против? Вы всё ещё думаете, что рядышком-кругом находятся сплошные союзники? Ой-как ошибаетесь.

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Комментарии
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АБ
Александр Б
Трепологи, мозги включать будете? Когда Россия отказалась от санкций против Северной Кореи и Ирана? Экономический блок Российского правительства под чью дудку пляшет? До хрена российские олигархи дали на СВО? И т.д. и т.п.. Для начала нужно бревна из своих глаз вынуть.
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15 час.
Сергей Трофимов
не забывайте о том что он мусульманин и этим все сказано и скоро Россия станет мусульманской так как идет захват России мигрантами и не легалами а они уже устанавливают в России свои порядки
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15 час.
Валерий Авгур
Повеселились хохолки? Ну и обломайтесь ,Россия и эту проблему решит
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14 час.

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