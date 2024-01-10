НОВЫЙ ВИТОК . Совсем обнаглели? Президент Казахстана заявил, что будет следовать санкциям Запада против России и дальше

АБ Александр Б Трепологи, мозги включать будете? Когда Россия отказалась от санкций против Северной Кореи и Ирана? Экономический блок Российского правительства под чью дудку пляшет? До хрена российские олигархи дали на СВО? И т.д. и т.п.. Для начала нужно бревна из своих глаз вынуть.

Сергей Трофимов не забывайте о том что он мусульманин и этим все сказано и скоро Россия станет мусульманской так как идет захват России мигрантами и не легалами а они уже устанавливают в России свои порядки