НОВЫЙ ВИТОК . Совсем обнаглели? Президент Казахстана заявил, что будет следовать санкциям Запада против России и дальше
Удивлены, что они против?
Вы всё ещё думаете, что рядышком-кругом находятся сплошные союзники? Ой-как ошибаетесь.
Комментарии
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Трепологи, мозги включать будете? Когда Россия отказалась от санкций против Северной Кореи и Ирана? Экономический блок Российского правительства под чью дудку пляшет? До хрена российские олигархи дали на СВО? И т.д. и т.п.. Для начала нужно бревна из своих глаз вынуть.
не забывайте о том что он мусульманин и этим все сказано и скоро Россия станет мусульманской так как идет захват России мигрантами и не легалами а они уже устанавливают в России свои порядки
Повеселились хохолки? Ну и обломайтесь ,Россия и эту проблему решит
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