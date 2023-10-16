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54-летний Сергей Астахов, недавно ставший отцом, рассказал о маленьком сыне и показал трогательное фото с наследником

54-летний Сергей Астахов, недавно ставший отцом, рассказал о маленьком сыне и показал трогательное фото с наследником

Совсем недавно в СМИ появились новости о том, что у Сергея Астахова родился еще один ребенок. 54-летний артист вновь стал отцом.

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