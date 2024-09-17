Украинский беспилотник ранил двоих мужчин под Шебекино

Два мирных жителя пострадали от налета украинского беспилотного летательного аппарата на автомобиль под селом Муром Шебекинского городского округа, 17 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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