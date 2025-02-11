Третьяк считает, что Россия может подать в суд и попасть на ЧМ-2026 по хоккею

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что после завершения специальной военной операции может быть рассмотрен вопрос о подаче иска в суд с целью восстановления права сборной России на участие в чемпионате мира в 2026 году.
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