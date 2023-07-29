Вооруженные силы России полностью развеяли миф об американской военной мощи в ходе спецоперации на Украине.
«Миф полностью разрушен». Россия нанесла США на Украине мощный удар – экс-агент MI6
Комментарии
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Snejana Нешева
Слава и Победа России
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11 час.
Boris Ex
Н И К А К О Й заморозки !!!!! Только полная Победа!
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9 час.
Андрей Stan
" Мы запад, мы не можем проиграть?!".... ))))) Тупые ублюждки- либерасты... Совсем уже скоро вас, англосаксонские мрази и европидарасы, мордой по столу начнут возюкать... А после очень ухудшится ваша хваленая социалка, вырастет количество безработных, начнут "разборки" с мигрантами... И ваш сраный сад окунется в свое привычное состояние... В дерьмо... )))
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6 час.
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