«Миф полностью разрушен». Россия нанесла США на Украине мощный удар – экс-агент MI6

Н И К А К О Й заморозки !!!!! Только полная Победа!

Андрей Stan

" Мы запад, мы не можем проиграть?!".... ))))) Тупые ублюждки- либерасты... Совсем уже скоро вас, англосаксонские мрази и европидарасы, мордой по столу начнут возюкать... А после очень ухудшится ваша хваленая социалка, вырастет количество безработных, начнут "разборки" с мигрантами... И ваш сраный сад окунется в свое привычное состояние... В дерьмо... )))