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Штурмовик Мультик обманул охотящийся за ним рой новых дронов-камикадзе ВСУ

Штурмовик Мультик обманул охотящийся за ним рой новых дронов-камикадзе ВСУ

Украинские военные задействовали новые FPV-дроны с усиленным зарядом. Об этом РИА «Новости» рассказал штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка, входящего в состав Южной группировки ВС РФ, с позывным Мультик.

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