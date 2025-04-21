Штурмовик Мультик обманул охотящийся за ним рой новых дронов-камикадзе ВСУ

Украинские военные задействовали новые FPV-дроны с усиленным зарядом. Об этом РИА «Новости» рассказал штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка, входящего в состав Южной группировки ВС РФ, с позывным Мультик.
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