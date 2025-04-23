Сенатор Голов предложил пересчитать платежи ЖКХ из-за теплой весны

Этим займутся ресурсоснабжающие организации и управляющие компании Нужно обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании осуществить перерасчет платежей за отопление в субъектах России, где весной была теплая погода, однако отопление подавалось по стандартному графику, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.