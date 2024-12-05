Невероятное-12: Мариупольский неон — кость в горле у врагов России

После бегства из нашей страны Чубайса стало ясно, кто был главным тормозом отечественной наноэлектроники Наши околонаучные СМИ дружно сообщили, что в России разработают лазеры для производства чипов в установках Nikon и ASML.
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