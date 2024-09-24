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«Я отбил, и вы отбейте звонки с неизвестных номеров. Не дай обмануть себя мошенникам». Вратарь «Авангарда» Проскуряков снялся в социальной рекламе

В телеграм-канале Правительства Омской области был опубликован ролик, в котором 37-летний голкипер призывает граждан не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

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