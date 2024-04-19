Коллеги выразили соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Еремина

Коллеги-журналисты, военные корреспонденты, друзья, знакомые, зрители и читатели репортажей военкора Семена Еремина, узнав о его гибели при исполнении служебных обязанностей в зоне спецоперации 19 апреля, оставляют в соцсетях слова скорби и соболезнования близким, вспоминают, как вместе работали или дружили, рассказывают, каким профессионалом и человеком был военкор «Известий».