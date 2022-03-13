Никол Пашинян давно умыл руки от Арцаха. Этот человек совершенно забыл о таких понятиях как статус Арцаха, армянство Арцаха, право самоопределения арцахцев, безопасность Арцаха.
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