Страна и люди
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Страна и люди

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Хаматову чуть не выгнали из Латвии

Хаматову чуть не выгнали из Латвии

“Все это больше не работает! Все это аннулировали”Актриса Чулпан Хаматова сообщила, что после увольнения из Нового Рижского театра и отмены спектаклей ей было отказано в продлении вида на жительство в Латвии.

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