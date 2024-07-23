Сбербанк предупреждает своих вкладчиков, что деньги с этих карт больше снять нельзя: новости для держателей карт Ольга БезродняяСбербанк вводит новые возможности для держателей карт, предлагая расширенные привилегии и улучшенные условия обслуживания.