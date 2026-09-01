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Газета.ру

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Премьер Британии Бернем: Лондон не стремится к эскалации на Украине

Премьер Британии Бернем: Лондон не стремится к эскалации на Украине

Великобритания не стремится к эскалации конфликта на Украине, но будет продолжать поддерживать Киев. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время своей первой речи в парламенте, сообщает «Би-би-си».

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