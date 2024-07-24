В России начали онлайн принимать заявления на отсрочку от армии от одной категории граждан. Отсрочка от срочной службы в рамках осеннего призыва 2024 года предусмотрена для айтишников, передает «Интерфакс».
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