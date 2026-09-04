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Царьград

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Финляндия утвердила €7 млрд на оборону в бюджете 2027 года

Финляндия утвердила €7 млрд на оборону в бюджете 2027 года

Финляндия утвердила бюджет на 2027 год: 7 млрд евро направят на оборону. Включены расходы на истребители F-35 и военную технику.

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