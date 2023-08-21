Депутат Рады: «В равном бою нам Россию не победить»

Противостоять в одиночку против России не сможет ни одна страна мира, за исключением США и Китая. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады, полковник СБУ в запасе Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».