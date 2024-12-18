Новое исследование: наблюдение изменяет восприятие и может влиять на психическое здоровье

В новом исследовании, опубликованном в журнале Neuroscience of Consciousness, ученые из Сиднейского технологического университета (UTS) обнаружили, что знание о наблюдении за собой вызывает более быструю автоматическую реакцию мозга на распознавание лиц и направления взгляда.
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