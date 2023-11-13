Тренер "Ростова" Карпин: в первом тайме со "Спартаком" мы не играли

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал свою команду за первый тайм в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" и заявил, что неудовлетворен результатами своей команды по итогам первой половины национального первенства.