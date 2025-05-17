Кубинские фермеры решили увеличить производство местных продуктов питания

Для преодоления нынешней сложной экономической ситуации на Кубе необходимо увеличивать собственное сельскохозяйственное производство, заявил президент Национальной ассоциации мелких фермеров (La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP) Феликс Дуарте на открытии XIII Конгресса организации, сообщает 17 мая Prensa Latina.
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