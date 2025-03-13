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В России предложили объявить 2026 год Годом Арктики

В России предложили объявить 2026 год Годом Арктики

Представители студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» (РТУ МИРЭА) предложили объявить 2026 год Годом Арктики в России, а также провести федеральную информационную кампанию для привлечения внимания общества к арктическим проектам.

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