В России предложили объявить 2026 год Годом Арктики

Представители студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» (РТУ МИРЭА) предложили объявить 2026 год Годом Арктики в России, а также провести федеральную информационную кампанию для привлечения внимания общества к арктическим проектам.
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