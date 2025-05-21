Смоляне смогут оставить жалобу на качество детских товаров и отдыха в санаториях

Открыта всероссийская «горячая линия», с помощью которой родители смогут получить консультацию и оставить претензию Семьи Смоленской области смогут воспользоваться Всероссийской «горячей линией» для консультаций по вопросам детского отдыха, качества детских товаров и правильности оформления договоров на соответствующие услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии