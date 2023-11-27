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«Мегафон» начинает продажи аксессуаров для смартфонов под брендом Stellarway

«Мегафон» начинает продажи аксессуаров для смартфонов под брендом Stellarway

«Мегафон» начинает продажи аксессуаров для смартфонов под собственной торговой маркой Stellarway. Под новым брендом будут выпускать более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры и так далее.

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