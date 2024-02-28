"Хорошие" и "плохие" украинцы в РФ. Получают дроны по почте и запускают с крыш

ВБ

Виктор Березин

То что есть кому у нас запускать дроны это факт. Уже ловили . А мат часть идёт через туже Грузию. Последние события в пример. Да и само провительство укропии не скрывает что под видом беженцев много въехало с целью диверсий. Даже женщины с детьми и семьи. Тоже уже много примеров. Виктор Игоревич.