Сначала вот вам такая история от одного известного блогера, бывшего украинца, но уже как 10 лет переехавшего в Крым, где он работает преподавателям в ВУЗе: "По заявлениям российских чиновников в РФ из Украины переехали почти 2 млн.
"Хорошие" и "плохие" украинцы в РФ. Получают дроны по почте и запускают с крыш
Комментарии
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radiofree RF
Охренеть,посылки из недружественной страны даже не проверяются,хоть взрывчатку по почте присылай в виде порошка.
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8 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы
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4 час.
ВБ
Виктор Березин
То что есть кому у нас запускать дроны это факт. Уже ловили . А мат часть идёт через туже Грузию. Последние события в пример. Да и само провительство укропии не скрывает что под видом беженцев много въехало с целью диверсий. Даже женщины с детьми и семьи. Тоже уже много примеров. Виктор Игоревич.
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2 час.
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