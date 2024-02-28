Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михалыч
    Как можно назвать такую "кадровую" политику?!Глава Центра им. ...
  • epobedimski
    А почему он до сих пор руководит?Глава Центра им. ...
  • Виктор Березин
    То что есть кому у нас запускать дроны это факт. Уже ловили . А мат часть идёт через туже Грузию. Последние события в..."Хорошие" и "плох...

"Хорошие" и "плохие" украинцы в РФ. Получают дроны по почте и запускают с крыш

"Хорошие" и "плохие" украинцы в РФ. Получают дроны по почте и запускают с крыш

Сначала вот вам такая история от одного известного блогера, бывшего украинца, но уже как 10 лет переехавшего в Крым, где он работает преподавателям в ВУЗе: "По заявлениям российских чиновников в РФ из Украины переехали почти 2 млн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Охренеть,посылки из недружественной страны даже не проверяются,хоть взрывчатку по почте присылай в виде порошка.
Ответить
8 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы
Ответить
4 час.
ВБ
Виктор Березин
То что есть кому у нас запускать дроны это факт. Уже ловили . А мат часть идёт через туже Грузию. Последние события в пример. Да и само провительство укропии не скрывает что под видом беженцев много въехало с целью диверсий. Даже женщины с детьми и семьи. Тоже уже много примеров. Виктор Игоревич.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх