Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Отец Классена о невключении Леона в заявку «Спартака» на ЛЕ: «Обидно и жалко. Надо концентрироваться на чемпионате, выигрывать конкуренцию у Айртона»

Сергей Классен, отец защитника «Спартака» Леона Классена, дал комментарий о том, что футболист не был включен в заявку московского клуба для участия в Лиге Европы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх