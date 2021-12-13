Происшествия

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В Пермском крае мужчина похитил у спящей подруги кредитные карты и снял с них более 200 тысяч рублей

Инцидент произошел в Мотовилихинском районе г. Перми. 37-летняя женщина приехала к другу в арендованную квартиру и осталась у него ночевать.

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