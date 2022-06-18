Взлет и падение террористического государства асассинов

В статье «Низаритское государство асассинов» мы говорили о суннитах, шиитах, исмаилитах и низаритах, а также о Хасане ибн Саббахе, которому удалось создать своеобразное государство, федаи которого держали в страхе правителей и высших чиновников соседних стран.