Военное обозрение

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Взлет и падение террористического государства асассинов

Взлет и падение террористического государства асассинов

В статье «Низаритское государство асассинов» мы говорили о суннитах, шиитах, исмаилитах и низаритах, а также о Хасане ибн Саббахе, которому удалось создать своеобразное государство, федаи которого держали в страхе правителей и высших чиновников соседних стран.

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