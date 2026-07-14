6 привычек людей, которые живут в самой счастливой стране мира

Почему одни страны год за годом оказываются в числе самых счастливых, хотя их жители пребывают в суровом климате, переживают долгие зимы и сталкиваются с теми же жизненными трудностями, что и все остальные? Ответ, похоже, кроется не только в уровне благополучия, но и в повседневных привычках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии