6 привычек людей, которые живут в самой счастливой стране мира

Почему одни страны год за годом оказываются в числе самых счастливых, хотя их жители пребывают в суровом климате, переживают долгие зимы и сталкиваются с теми же жизненными трудностями, что и все остальные? Ответ, похоже, кроется не только в уровне благополучия, но и в повседневных привычках.