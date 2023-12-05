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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Финны забыли горькие уроки Второй мировой

Финны забыли горькие уроки Второй мировой

Финны окончательно избавились от той опасливости, какую они испытывали к России после "зимней войны" 1940 г.

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Комментарии
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ВШ
Владимир Шабалин
Да, у них прицел на  расширение территорий присутствует. Но, Имхо,  , если ранее  Финляндия  была независимой страной, то теперь  в НАТО. А это , полагаю, осложняет нам ситуацию. К тому же, амеры  будто намерены посадить в кресло президента  своего ставленника
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