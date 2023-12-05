Финны окончательно избавились от той опасливости, какую они испытывали к России после "зимней войны" 1940 г.
Финны забыли горькие уроки Второй мировой
Комментарии
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ВШ
Владимир Шабалин
Да, у них прицел на расширение территорий присутствует. Но, Имхо, , если ранее Финляндия была независимой страной, то теперь в НАТО. А это , полагаю, осложняет нам ситуацию. К тому же, амеры будто намерены посадить в кресло президента своего ставленника
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