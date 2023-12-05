Финны забыли горькие уроки Второй мировой

ВШ

Владимир Шабалин

Да, у них прицел на расширение территорий присутствует. Но, Имхо, , если ранее Финляндия была независимой страной, то теперь в НАТО. А это , полагаю, осложняет нам ситуацию. К тому же, амеры будто намерены посадить в кресло президента своего ставленника