Предупреждение «Часто возвращаемый товар» появилось на ноутбуке Surface Laptop 7 на базе Snapdragon X на Amazon

Amazon пометил ноутбук Microsoft Surface Laptop 7 как «часто возвращаемый товар», предупредив потенциальных покупателей о необходимости проверять отзывы покупателей перед покупкой, сообщает Windows Central.
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