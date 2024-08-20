Роберт Кийосаки: "Пришло время спасти себя и купить больше биткоинов"

Американский предприниматель и инвестор Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», заявил, что Федеральная резервная система США (ФРС) представляет серьезную угрозу для финансового рынка.
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