Продали квартиру — платите налог: юрист рассказал, как сэкономить

При продаже квартиры у собственника появляется доход, с которого необходимо заплатить налог. Тем не менее существуют способы сэкономить на этом — к примеру, использовать налоговые льготы, рассказал практикующий юрист, кандидат юридических наук Олег Мясников в комментарии Банки.
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