В Сириусе открылся культурно-досуговый центр В Сириусе 29 февраля открылся культурно-досуговый центр для детей и взрослых.
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В Сириусе открылся культурно-досуговый центр В Сириусе 29 февраля открылся культурно-досуговый центр для детей и взрослых.