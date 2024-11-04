Самый страшный союзник СССР в Африке: судьба диктатора-людоеда Бокассы

Советский Союз всегда был склонен поддерживать некоторые африканские государства только за то, что они заявляли о своёй внешнеполитический ориентации на Советский Союз, о стремлении строить социализм в своей внутренней жизни, о недружбе с Америкой и Западом и о планах создавать прогрессивное общество.