В России введут новые штрафы за нарушения в области охраны экологии

Госдума 14 декабря во втором и третьем чтениях приняла законопроект, которым отдельно вводятся административные штрафы за нарушение порядка представления информации в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.
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