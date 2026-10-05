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Supreme Court To Decide Legality Of Trump Administration's ICE Detention Policy

Supreme Court To Decide Legality Of Trump Administration's ICE Detention Policy

Supreme Court To Decide Legality Of Trump Administration's ICE Detention Policy Authored by AG News Staff via American Greatness, The Supreme Court agreed Thursday to hear a major immigration case challenging the Trump administration's expanded mandatory detention policy, setting up a consequential ruling on federal immigration enforcement.

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