Supreme Court To Decide Legality Of Trump Administration's ICE Detention Policy Authored by AG News Staff via American Greatness, The Supreme Court agreed Thursday to hear a major immigration case challenging the Trump administration's expanded mandatory detention policy, setting up a consequential ruling on federal immigration enforcement.
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