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Для Орнеллы Мути, захотевшей российское гражданство, подобрали квартиры в Питере

Известной итальянской актрисе Орнелле Мути и ее дочери, которые подали документы на получение российского гражданства и присматриваются к недвижимости в России, предложили несколько вариантов жилья в Санкт-Петербурге.

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