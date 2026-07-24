Для Орнеллы Мути, захотевшей российское гражданство, подобрали квартиры в Питере

Известной итальянской актрисе Орнелле Мути и ее дочери, которые подали документы на получение российского гражданства и присматриваются к недвижимости в России, предложили несколько вариантов жилья в Санкт-Петербурге.
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