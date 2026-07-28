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Царьград

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Михаил Ветров предостерег от мошенников перед 1 сентября

Михаил Ветров предостерег от мошенников перед 1 сентября

Михаил Ветров, депутат из Санкт-Петербурга, предупреждает о росте мошенничества перед 1 сентября. Мошенники используют интернет-распродажи и звонки якобы от школы для обмана, потенциально оставляя жертв без средств и данных.

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