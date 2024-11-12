⚡️ В этом году больше миллиона жителей Крыма прошли диспансеризацию или профосмотр Как сообщил Глава республики Сергей Аксёнов, это более 57% от общей численности населения региона.
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⚡️ В этом году больше миллиона жителей Крыма прошли диспансеризацию или профосмотр Как сообщил Глава республики Сергей Аксёнов, это более 57% от общей численности населения региона.