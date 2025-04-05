ФПК предложила сбор за возврат билетов на поезд до 10%

Представители «Федеральной пассажирской компании» (ФПК), которая является подразделением РЖД и крупнейшим отечественным перевозчиком пассажиров, сообщили РИА Новости о введении процентного сбора за возврат железнодорожных билетов.
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