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Кими Антонелли: Было бы очень страшно, если бы Ферстаппен начал приближаться раньше

Getty Images / Red Bull Content PoolЛидер чемпионата Формулы 1 Кими Антонелли признался, что возвращение Макса Ферстаппена в борьбу за титул стало бы для него серьёзным испытанием.

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