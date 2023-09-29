Лукашенко пора чётко ответить: Так чей Крым?

Артем Агафонов. Так чей Крым-то? Оказывается, спустя почти 10 лет после референдума о присоединении Крыма и год после принятия в состав России четырех новых регионов в Белоруссии до сих пор не поставлена точка в вопросе о территориальной целостности ближайшего союзника.