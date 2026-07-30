Филиппины: По меньшей мере один человек был убит и двое других получили ранения в Барангай-Эстадо, Маталаме, провинция Котабато, регион Соцкссарген, во второй половине дня по местному времени 29 июля после столкновений между вооруженными гражданскими лицами и боевиками.
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