Филиппины: По меньшей мере один человек был убит и двое других получили ранения в Барангай-Эстадо, Маталаме, провинция Котабато, регион Соцкссарген, во второй половине дня по местному времени 29 июля после столкновений между вооруженными гражданскими лицами и боевиками.