НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Филиппины: По меньшей мере один человек был убит и двое других получили ранения в Барангай-Эстадо,...

Филиппины: По меньшей мере один человек был убит и двое других получили ранения в Барангай-Эстадо, Маталаме, провинция Котабато, регион Соцкссарген, во второй половине дня по местному времени 29 июля после столкновений между вооруженными гражданскими лицами и боевиками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии