В Новом Уренгое открылись 38 теплых остановок

Теплые остановки в Новом Уренгое заработали после летнего перерыва. В теплый сезон там провели необходимые ремонтные работы и обслуживание, обеспечив бесперебойную работу павильонов после открытия, сообщила Уренгойская городская сервисная компания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии